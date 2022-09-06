İstanbul Havalimanı'nda terör operasyonu! PKK üyeliği bulunan terörist kıskıvrak yakalandı!

Terör örgütü PKK üyesi olmak ve .eşitli suçlardan dolayı emniyet ekipleri tarafından aranan kadın terörist Ayşe A. İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyon ile yakalandı.

Rukiye Karapunar
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İstanbul Havalimanı'nda terör operasyonu! PKK üyeliği bulunan terörist kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alandaki PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren ve örgütün Irak ve Suriye'deki kamplarında eğitim gördüğü öğrenilen Ayşe Ö. adlı bir kadın teröristin, Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da izini kaybettirdiğini tespit etti. İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, kırsaldan gelen bölücü terör örgütü PKK üyesi bir kadın terörist yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda terör operasyonu! PKK üyeliği bulunan terörist kıskıvrak yakalandı!

UZUN SÜREDİR ARANIYORDU

PKK'lı kadın teröristin kılık değişikliği yaparak havayolu üzerinden İstanbul'dan Adana'ya gideceği bilgisine ulaşan terör polisi, 1 Eylül'de havalimanında önlem aldı. Emniyet güçleri, kontrol noktasına gelen ve kendini Ayşe Ö. olarak tanıtan PKK üyesine parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile örgüt üyesinin aranan kişi oldu belirlendi. Ö. gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yapılan detaylı sorguda, kadın teröristin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan uzun süreden beri arandığı ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı'nda terör operasyonu! PKK üyeliği bulunan terörist kıskıvrak yakalandı!

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

Üzerinde ele geçirilen dijitallerinde ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG kıyafetleri fotoğrafları çıkan kadın terörist, geçtiğimiz Cuma günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. PKK üyesi, çıkarıldığı mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak" suçundan tutuklandı.

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