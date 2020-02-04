İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UZAKDOĞU'DAN GELEN YOLCULAR TERMAL KAMERADA İNCELENDİ

ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nca alınan kararla Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen yolcuların termal kamera ile kontrol edilmesi işlemine başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında Bilim Kurulu'nun Uzak Doğu Asya ülkeleri Çin, Japonya, Hong Kong, Tayvan, Tayland, Singapur ve Malezya olmak üzere toplam 8 ülkeden gelen yolcuların İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ile kontrol edileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda bu sabah ve öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na adı geçen ülkelerden gelen yolcuların termal kamera ile kontrol edilmesine başlandı. Uçaklarla gelen yolcular Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli tarafından termal kameralar ile kontrol edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

SABAH SAATLERİNDE BİN 963 YOLCU TARAMADAN GEÇTİ

Seul uçağıyla İstanbul'a gelen yolcuların İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ile yapılan kontrollerini takip eden Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık İstanbul Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak, "2 Şubat'ta yapılan bilim kurulunda Çin'den bize gelen uçuşlar çarşamba günü itibariyle durdurulacak. O bilim kurulu kararı gereği çevreden bize gelebilecek diğer uzak doğu ülkeleri tarama kadrajına alındı. Çin dahil 8 ülkeyi taramadan geçiriyoruz. Buradan sabah 9 uçuşta bin 963 yolcumuz taramadan geçti herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Eğer termal kameramızda 38 ve üstü ateşi olan yolcumuz olursa bu yolcumuzu diğer yolculardan ayırıyoruz. Gerekli sorgulamaları yapıyoruz, Wuhan bölgesinde bulunmuş mu? ya da Çin'de herhangi bir hasta ile teması var mı? ya da son 14 gün içinde bu ülkeye seyahati var m? Gibi sorular soruyoruz. bunlardan herhangi biri pozitif olursa izole etmek üzere karantina odasına alıyoruz. Buradaki muayenelerde kuvvetli bir şüphe oluşursa 112 özel ambulanslarla referans hastanelerine gönderiyoruz" dedi.

BU ALANA YÜZDE 100 TEMİZ HAVA VERİLİYOR

İstanbul Havalimanı'nda A iskelesini Uzakdoğu uçuşlarına ayırdıklarını ifade eden Kavak konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu A iskelesini uzak doğu uçuşları için ayırdık. Burada iki termal kamera ile kontrolleri yapıyoruz. Buradaki havalandırmayı ise yüzde 100 temiz hava ve buradaki havanın da yüzde 100 dışarıya çıkartılmasını programa almış durumdayız. Onun dışında bu alanda özellikle tuvaletlerde ve diğer alanlarda bulunan dezenfektanları da en üst düzeydeki dezenfektanlarla değiştirdik."

UÇAKTA BİLGİLENDİRME ANONSLARI YAPILIYOR

Bugün itibariyle Uzakdoğu uçuşlarında korona virüsü hakkında bilgilendirme anonslarının başladığını belirten Dr. Aykut Yener Kavak, "Uçak içerisinde anonslara başladık. Onun dışında özellikle pasaportta giden yolculara özel bilgilendirme broşürlerimiz var. Uçakta eğer bu hastalık belirtilerini gösteren bulgulara rastlarsanız Türk vatandaşları 112 aracılığıyla yabancı vatandaşların konsolosluk ile irtibata geçmeleri konusunda anonslarımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Seul'den gelen yolcuların taramadan geçişi

-Ekiplerin kontrolü

-Dr. Aykut Yener Kavak açıklamaları

-Detay görüntüler

Kaynak: DHA