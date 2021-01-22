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İstanbul Havalimanı’nda yeni uygulama: Antikor testi yapılacak

İstanbul Havalimanı'nda korona virüs salgını döneminde PCR testi hizmetinden sonra antikor ve antijen testi de yapılmaya başlandı. Antikor testi yaptırmak isteyen yolcular, uçuştan 2 ila 4 saat önce test yaptırabilecek.

İstanbul Havalimanı’nda yeni uygulama: Antikor testi yapılacak

Salgın nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 24 saat yolculara hizmet veren test merkezinde PCR testinin yanında antikor ve antijen testleri de yapılmaya başlandı. Tedbir amaçlı antikor ve antijen testi yaptırmak isteyen yolcular, uçuş öncesi havalimanında bu hizmetlerden yararlanabilecekler.

Havalimanında antikor testi yaptıran yolcular, daha önce korona virüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecekler. Bir diğer hizmet olan antijen testi ile de yolcunun hasta olup olmadığı belirlenecek. Yolcular bu testlerin sonuçlarını İstanbul Havalimanı'na kurulan test merkezlerinde maksimum 4 saat içerisinde alabilecekler.

PCR, antikor ya da antijen testi yaptıran yolcular işlemleri için herhangi bir hastaneye gönderilmezken, testler İstanbul Havalimanı'nda kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılıyor. 2020 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen test merkezi, 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Günlük 12 bin PCR test yapabilme kapasitesine sahip merkezde yolcular sonuçlarını 2 ila 4 saat arasında hızlı bir şekilde alabiliyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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