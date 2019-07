İstanbul Havalimanı’nda yolcuların lahmacun ve sarma keyfi

İstanbul Havalimanı'nda İGA tarafından açılan 4 bin 420 metrekare alana sahip Lounge'da Türk mutfağı büyük beğeni topluyor. Özellikle yabancı yolcular fındık lahmacun ve sarmaya ilgi gösteriyor.

Açıldığı günden bugüne bir çok ilke imza atan İstanbul Havalimanı yolcularına yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. İGA'nın İstanbul Havalimanı'nda açtığı Lounge, 4 bin 420 metrekare alanıyla dünyanın en büyük ortak Lounge'ı olma özelliği taşıyor. Türk mutfağıyla büyük beğeni toplayan Lounge'da yabancı yolcular en çok fındık lahmacun ve sarmaya ilgi gösteriyor. İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar, "Lounge'da en çok ilgiyi gören Fındık Lahmacun ve masaj hizmeti. Yolculardan özel teşekkür mesajı alıyoruz" dedi.

Aynı anda 3 bin 500 kişiye hizmet verebiliyor

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA olarak öncelikli görevlerinin yolcuların rahatını ve konforunu en üst seviyede tutmak olduğunu söyleyen İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar, "İstanbul Havalimanı'nda 4 bin 420 metrekare bir alanda aynı anda 585 kişiye hizmet veriyor. İGA Lounge, aynı anda 3 Bin 500 kişiyi ağırlayabiliyor ve 24 saat hizmet vermekte. Yolcuların rahat etmesi için her detayın düşünüldü. Lounge'ı kullanan çocuklu ailelerin rahatı için her şey düşünüldü. Ebeveynler uçuşu beklerken çocuklar da oyun oynayabilecek ve çizgi film izleyebilecek. Yeme- içme alanında bulunan ekranlardan aileler oyun odasındaki çocuklarını takip edebilecek. Çocuk tuvaleti, bebek bakım odası ve emzirme odası gibi her detayın düşünüldüğü İGA Lounge'da çocuklu ailelerin rahatlığı da unutulmadık" dedi.

İş adamları için özel toplantı odası ve internet

İş adamları için de özel imkanlar sunduklarını söyleyen Başar, "İnşaata başlamadan önce uzun bir planlama süreci geçirdik. Çünkü burada en önemli şey yolcuların farklı istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Biz farklı yolcuların istek ve ihtiyaçlarına aynı Lounge alanı içerisinde karşılamaya çalıştık. Biz bu yolcuların profillerini çalıştık ve bu yolcuları profillere ayırdık. İş adamları için hızlı bir internet ve iki adet sekizer kişilik toplantı odası var. Dört tane sessiz oda var. Bilgisayarlar var kendi bilgisayarları yoksa internete bağlanıp çalışabilecekleri" şeklinde konuştu.

Yabancı yolcuların lahmacun keyfi

Yabancı yolcuların en çok ilgiyi Fındık Lahmacun'a gösterdiğini söyleyen Başar, "Türkiye'yi dünyada ön plana çıkaran özelliklerinden bir tanesi Türk mutfağı. Buraya gelen yolcularımızın çoğunluğu yabancı. Onlarda Türk mutfağını çok merak ediyorlar. Hazır Türkiye'ye gelmişken veya geçiyorken Türk mutfağının detaylarını öğrenmek birazda tadına bakmak istiyorlar. Bunlardan ilgi çekenlerden ön plana çıkan tabii ki lahmacun. Biz Lounge'da fındık lahmacun ikram ediyoruz. Pide ikram ediyoruz. Türk tatlarını yolcularımıza eniyi bir şekilde anlata bilmek için. Zeytinyağlı mutfağımız çok zengin. Onu yolcularımıza sunuyoruz " ifadelerini kullandı.

Vejetaryen yolcularda unutulmadı

İstanbul Havalimanı'nda bulunan İGA Lounge'da vejetaryen yolcularda unutulmadı. Vejetaryen yolcular için her gün 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Bu yemekler vejetasyonların en hassasiyetleri göz önüne alınarak, büyük titizlikle hazırlanıyor.

Yolculara duş ve uyku odası

İGA Lounge, yorgun olan yolcularına duş ve uyuma kabini imkanları da sunuyor. Yolcular uçuşlarını beklerken, duş alabiliyor ve uçuş öncesi özel kabinlerde uyuyabiliyor. İGA Lounge'da yolcuların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tasarım yaptıklarını söyleyen Başar, "Duşlarımız var. Seyahat sırasında yorulan duş almak isteyen yolcularımız için duşlarımız var. Mescidimiz var. Farklı inançlara farklı inanışlara ait yolcularımız için dua odamız var. Buraya gelecek olan yolcularımızın tüm ihtiyaçlarını karşılaya bilecek bir tasarım yaptık. Bütün mimariyi de buna göre tasarladık" şeklinde konuştu.

Büyüklüğü ve kapasitesi ile en büyük ortak Lounge olduğunu söyleyen Başar, "4 bin 420 metrekare alanıyla dünyanın en büyük ortak Lounge alanı. Bundan neyi kastediyoruz. Havayollarına ait tabi ki daha büyük Lounge'lar var başta Türk Hava Yollarının İstanbul Havalimanı'nda ki olmak üzere ama herkese açık kapıdan da girilebilen farklı anlaşmalarla da kullanılabilen açık Lounge'lar içerisinde 4 bin 420 metre kare ile İstanbul Havalimanı İGA Lounge en büyük alanı oluşturuyor" dedi.

"Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz"

Verdikleri hizmetlerle Türkiye'yi temsil ettiklerini söyleyen Başar, "Bence bizim Lounge'ımızı öne çıkaran en önemli unsurlardan biride yeme içme. Çünkü biz bir taraftan da Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bizim burada bir temsil sorumluluğumuz var. Çünkü dünyada içinden doksan milyon yolcunun geçtiği tek havalimanı burası. Dünyadaki bu anlamda en büyük bina burası. Tüm dünya ülkeleri vatandaşları buradan geçiyor. Bir taraftan da biz yemeği ile ünlü bir ülkeyiz. Türk yemekleri Türk mutfağı yolcuların merak ettiği unsurlar. Burada Türk yemeklerinin Türk mutfağının en güzel örneklerini sunabiliyoruz yolcularımıza. Pide var, lahmacun var, sarma var, börek var. Onun dışında Türk yemekleri var. Her hangi bir zamanda buraya geldiğinizde altı çeşit sıcak yemek bulabiliyorsunuz. Onun dışında Türk tatlıları, soğuklar, zeytinyağlılar bunları bulabiliyorsunuz. Dünya yemeklerinden de örnekler çıkarmaya çalışıyoruz. Farklı damak tatlarına sahip yolcular için. Yemekler burada bulunan mutfakta anında taze üretiliyor" ifadelerini kullandı.

38 Havayolu İGA Lounge'ı kullanıyor

Başar sözlerine şöyle devam etti: "İGA Lounge'dan bu havalimanı'ndan uçan 38 havayolunun Business yolcuları yararlanabiliyor. Dünyanın en büyük havayolları İGA Lounge'ı tercih ediyor ve hizmetten son derece memnunlar. Onun dışında Lounge'a kapıdan ücretini ödeyerekte girilebiliyor. İGA Pass yolcuları da yararlanabiliyor. Yakın zamanda bankalar ve telekominikasyon şirketlerinin müşterileri de kullanmaya başlayacak."

"Masaj hizmeti için özel teşekkür mailleri alıyoruz"

Masaj hizmetinin yolcuların çok hoşuna gittiğini söyleyen Başar, "Yolcularımız uzun saatler uçuyorlar. Buraya geldiklerinde yorgun, kasılmış biraz gergin geliyorlar. Bu gerginliği nasıl azalta biliriz diye düşündük İGA Lounge içinde masaj uygulamasını başlattık. Buraya gelen yolcularımız ücretsiz bir şekilde masaj hizmeti alabiliyorlar. Yolcuların çok hoşuna gitti bu servis. Özel teşekkürler alıyoruz bu konuyla ilgili" dedi.

Kaynak: İHA