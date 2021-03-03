İstanbul Havalimanı'nında görevli memurlara operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Havalimanı'nda, vize cezalarını ödemek amacıyla kendilerine başvuran yabancı uyruklu kişilerin verdikleri dövizi düşük kurdan bozan ve cezayı Türk Lirası ile ödeyen kişilerin ise tırnakçılık yöntemi ile parasını çaldıkları tespit edilen gşie çalışanlarna yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 7 şüpheli gözaltna alınırken 109 bin 703 dolar, 10 bin 570 euro ve 40 bin lira ele geçirildi.

EVİNE ÇELİK KASA ALMIŞ

Emniyet kaynaklarında yer alan bilgide, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen gişe memurlarına yönelik el zamanlı operasyon düzenlendi. Bir şikayet üzerine başlayan çalışmayla, İstanbul Havalimanı'nda görevli 7 gişe memurunun, yetkileri olmadığı halde yabancı uyruklu kişilerin vize cezasını ödeme amacıyla kendilerine verdikleri dövizleri Türk parasına çevirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda, 7 zanlı gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda da 109 bin 713 dolar, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi. Bir şüphelinin evinde, paraların saklanması için çelik kasanın bulunması dikkatlerden kaçmazken 7 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(İHA)