İstanbul il içi ihtiyaç listesi! Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEB
İl içi ihtiyaç listesi, sabah saatlerinden itibaren en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tüm illerin il içi ihtiyaç listelerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri il içi ihtiyaç listesi MEB....
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEB | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden bir çok bugün itibariyle İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunacak. Öğretmenler bulundukları illerdeki ihtiyaç listesini araştırıyor. İşte 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları....
İSTANBUL İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ!
Her ilin ihtiyaç listesi ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İstanbul ve Ankara henüz ihtiyaç listesi yayımlamadı. Aşağıdaki illerin üzerine tıklayarak ihtiyaç listesi açıklanan illerin kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN
İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANAN İLLER
İZMİR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ADIYAMAN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ANTALYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
BURDUR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
DENİZLİ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
MARDİN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KONYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
SİVAS İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
TOKAT İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KARAMAN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
DÜZCE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
IĞDIR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ORDU İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AKSARAY İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KARABÜK İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
BİNGÖL İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ORDU İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KOCAELİ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AMASYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
BİTLİS İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
MANİSA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
SAMSUN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
OSMANİYE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ISPARTA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
NEVŞEHİR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
NİĞDE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN