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  3. İstanbul il içi ihtiyaç listesi! Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEB

İstanbul il içi ihtiyaç listesi! Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEB

İl içi ihtiyaç listesi, sabah saatlerinden itibaren en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tüm illerin il içi ihtiyaç listelerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri il içi ihtiyaç listesi MEB....

İstanbul il içi ihtiyaç listesi! Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEB

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEB | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden bir çok bugün itibariyle İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunacak. Öğretmenler bulundukları illerdeki ihtiyaç listesini araştırıyor. İşte 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları.... 

İSTANBUL İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ! 

Her ilin ihtiyaç listesi ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İstanbul ve Ankara henüz ihtiyaç listesi yayımlamadı. Aşağıdaki illerin üzerine tıklayarak ihtiyaç listesi açıklanan illerin kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

İstanbul il içi ihtiyaç listesi! Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEB

İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANAN İLLER

İZMİR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN 

ADIYAMAN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANTALYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BURDUR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DENİZLİ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MARDİN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KONYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SİVAS İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKAT İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KARAMAN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DÜZCE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

IĞDIR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ORDU  İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İstanbul il içi ihtiyaç listesi! Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEB

KAHRAMANMARAŞ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN 

AKSARAY İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KARABÜK İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BİNGÖL İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ORDU İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AMASYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN 

BİTLİS İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MANİSA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SAMSUN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN 

OSMANİYE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İstanbul il içi ihtiyaç listesi! Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Malatya, Sivas, Gaziantep, Mersin, Adana, Balıkesir, Kayseri MEB

GAZİANTEP İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN 

HATAY İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEVŞEHİR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NİĞDE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ZONGULDAK İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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