İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu rahatlama için tarih verdi: Haziran, Temmuz aylarında...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu'nun sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki son duruma ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs kurallarına uyum gösteren vatandaşlara teşekkür ederek sözlerine başladı. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu," Sayılarımız nisan ayına göre ciddi miktarda azalmış durumda. Esasında salgınının en az seviyesine sayısal anlamda vaka sayısı anlamında yatan hasta sayısı anlamında da ulaşmış durumdayız. İnşallah böyle gidecek, uyum gösterdiğimiz sürece de Haziran, Temmuz aylarında çok sorun yaşamayacağımızı, aşıyla beraber de bu sürecin sağlıklı ve en iyi şekilde de yürütüleceğine inanıyoruz, öngörüyoruz bunu da." diye konuştu.

"ÇOK CİDDİ MİKTARDA AZALDI"

Nisan ayına göre vaka oranlarının çok ciddi miktarda azaldığını dile getiren Prof. Dr. Kemal Memişoğlu," Şuan için söylüyorum. Salgını korkmadan gündemde tutmadan ama farkında olarak yönetmemiz gerekiyor. Çok ciddi miktarda azaldı. Yüzde ifademizde 10/1'ine kadar düşmüş durumda. İnsanlardan bu uyuma devam etmelerini istiyoruz. En önemli silahlarımız maske, mesafe ve hijyen olacaktır." ifadelerini kullandı.

VÜCUDU KUVVETLİ OLAN, KOVİD-19'DAN ÇOK ETKİLENMİYOR

Kemal Memişoğlu, salgında vücudu kuvvetli olan, kendine iyi bakan insanların Kovid-19'dan çok etkilenmediğini kaydetti.

"AŞI SALGINLA MÜCAEDE EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ"

İstanbul'da aşılanan kişi sayısı hakkında bilgi veren Memişoğlu şunları söyledi:

"Şu ana kadar doz olarak 4 milyon 660 bin doz, İstanbul'da aşı yaptık. Kişi olarak da birinci dozlarımız yaklaşık 2 milyon 700 bine çıkmış durumda. Yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi fert olarak aşıladık. Aşı uyumu esasen Türkiye için olumlu. Biz insanların aşıya uyduğunu görüyoruz. Kapasitemizi çok açıyoruz. İstedikleri gibi alabilirler. Hem kamu hastanelerimizde, hem özel sektör, hem vakıf üniversitesi hastanelerinden hem de Aile Sağlığı Merkez'lerinden aşı randevusu alıp yapabilir insanlarımız. Aşı salgınla mücadeledeki en önemli silahımız."