İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan kapanma uyarısı: Vaka sayısı yükseliyor, aman dikkat!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında pozitif vaka sayıları artmaya devam ediyor. Küresel çapta başlatılan aşılamayla rehavete kapılan insanlar salgının varlığını unutarak tedbirleri hiçe sayıyor.

Ülkemizde de 1 Mart tarihinde başlayan kademeli normalleşme ile birlikte yükselişe geçen vaka sayıları, özellikle İstanbul'da endişe verici boyutlara ulaştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, ‘’Salgın Bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat’’ şeklinde açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı.

65 YAŞ ÜZERİ İKNA EDİLMELİ

Kademeli normalleşme süreciyle birlikte uygulanan bölgesel gevşeme kuralları ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Marmara Bölgesi de alarm vermeye başladı. Uzmanlar, artan vaka sayılarını 'salgında üçüncü dalga' olarak nitelendirirken virüsün bu kadar hızlı yayılma sebebi ise mutasyon versiyonlara bağlandı.

65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasında sona doğru yaklaşılırken vaka sayılarındaki yükseliş, hastaneye yatış oranlarını etkilemedi.

Uzmanlar bu sebepten dolayı 65 yaş üstünü ikna etmek için bu sonuçların paylaşılması gerektiğini dile getirdi. Halen 250 bini İstanbul’da olmak üzere 65 yaş üstünün yüzde 9’unun aşı yaptırmadığı, bunların büyük bölümünün de kadınlar olduğu saptandı.

MEMİŞOĞLU'NDAN İSTANBUL'A UYARI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu. Kent sakinlerine salgının henüz sona ermediğini hatırlatan Prof. Dr. Memişoğlu, salgınla mücadeleye katkıda bulunulması amacıyla uyarılarda bulundu. Memişoğlu paylaşımında,

"Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." ifadelerini kullandı.