İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun koronavirüs tahmini tuttu! İstanbul halkı kritik eşiği yasaksız atlattı!

Tüm dünyada etkisini sürdüren ve bulaşıcılık oranını yüksek oranda artıran Omicron varyantıyla birlikte rekor kırılan koronavirüs vakalarında düşüş için Şubat ayı gösterilmişti. Vakanın zirve yaptığı dönemde Şubat ayında düşüş yaşanacağını söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun bu tahmini doğru çıktı. Korkutucu boyuta yükselen vaka sayıları her geçen gün azalmaya başladı.

29 OCAK'TA SÖYLEMİŞTİ

28 Ocak tarihinde katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Kemal Memişoğlu, salgında yeni bir yükseliş trendine girilmesinin beklenmediğini ve sayıların düşmesini beklemişti. Bunun için yasakların koyulmadan vatandaşın kişisel tedbirlerinin önemine dikkat çeken Memişoğlu, Şubat ayından düşüşün yaşanacağını dile getirmişti.

DÜŞÜŞ YAŞANDI

Memişoğlu'nun bu tahmini doğru çıktı. Kalabalık ortamlarda maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Memişoğlu, vatandaşın bu bilinci sayesinde salgında yeni bir zirve yaşanmadığını ve düşüş olduğunu ifade etti. Bir süre artış yaşanan vaka sayıları 110 binin üzerine çıkarken, bugün itibarıyla yeniden 90 bin vaka seviyelerine gelindi.

"İSTANBUL, SALGINDA YİNE BAŞARDI"

Bekledikleri tablonun doğru çıkmasından ve sayıların düşmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşan Kemal Memişoğlu, "Elimizdeki verilerle elde ettiğimiz Öngörülerimiz gerçekleşti... İstanbul, salgında yine başardı. Vatandaşlarımızın kişisel UYUMU ve TEDBİRLERİ ile sistemsel yasaklara gerek kalmadan, Vaka sayılarında düşüş sağlandı. TEŞEKKÜRLER." ifadelerini kullanarak İstanbul halkına teşekkür etti.