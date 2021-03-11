İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan korona açıklaması! Ev işi bulaşlar için uyardı aşı olma çağrısı yaptı İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.Memişoğlu, ev içi bulaşlarını engellemek için vatandaşların hassas olması gerektiğini ifade ederek, vatandaşlara ilk bulduğu aşıyı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Memişoğlu," Hastanelerin yoğun bakımlarını dolaşırken o insanların ne durumda olduğunu görmelerini isterdim." dedi.

1 18 Koronavirüs salgınında en çok vaka ve can kaybının olduğu il olan İstanbul'da son günlerde vakalar artışa geçti.