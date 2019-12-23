 İSTANBUL - İMAMOĞLU'NDAN FAYTON AÇIKLAMASI (1)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor" dedi.

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-İmamoğlu'nun açıklaması

Kaynak: DHA