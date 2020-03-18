İstanbul İnşaatçılar Derneğinden "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Açıklanan paket, beklediğimiz gibi salgından direkt olarak etkilenen sektörlere ve bireylerin ekonomik dirençlerini artırmaya yönelikti. Doğal olarak öncelik Türkiye ekonomisinin ayakta kalmasıdır." ifadelerini kullandı.

Durbakayım yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.



Devletin ilgili kurumlarının iş dünyasıyla istişare ederek ekonomik tedbir almasını önemsediklerini belirten Durbakayım, burada kendilerinin de salgın hastalık nedeniyle inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıları dile getirdiklerini kaydetti.



Durbakayım, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin şunları kaydetti:



"Açıklanan paket, beklediğimiz gibi salgından direkt olarak etkilenen sektörlere ve bireylerin ekonomik dirençlerini artırmaya yönelikti. Doğal olarak öncelik Türkiye ekonomisinin ayakta kalmasıdır. Ekonominin çarkları döndüğü sürece, alınan tedbirlerin domino etkisi göstererek inşaat sektörüne de sirayet edeceğini düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde genel bazda alınan tedbirlerin, münferiden ve her sektöre yönelik olarak detaylandırılacağını umuyorum.



Bu kapsamda sektörümüzü kısa vadede etkileyen sorunların, özellikle finansal sıkıntıların, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'tedbir paketi' içinde çözüleceğini düşünüyorum."



Kaynak: AA