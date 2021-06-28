İstanbul İSKİ su kesintisi 28 Haziran Pazartesi | İzmir İZSU su kesintisi 28 Haziran Pazartesi| Ankara ASKİ su kesintisi 28 Haziran Pazartesi...

İSKİ, ASKİ ve İZSU 28 Haziran Pazartesi su kesinti listesini paylaştı. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'in bir çok ilçelerinde su kesintileri yaşanacak.

İSTANBUL İSKİ 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SU KESİNTİSİ

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Dizdariye Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.06.2021 06:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Barış Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.06.2021 09:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Atikali Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.06.2021 08:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ANKARA ASKİ 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SU KESİNTİSİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 28.06.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 15:00:00

Detay: ZAFER MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ,KURTULUŞ MAHALLESİ TAMAMI,CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 28.06.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 17:00:00

Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 28.06.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 12:30:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ GARİPÇE MAHALLESİ Kümeevler içerisinde meydana gelen DAĞITIM ŞEBEKE HATTI Q90 PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: GARİPÇE MAHALLESİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 28.06.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 13:00:00

Detay: Akyurt İlçesi Timurhan Mahallesi Kaymakam Abidin Coşkun Caddesi Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanacaktır. Planlı Olmayan Su Kesintisi Nedeniyle Vermiş Olduğumuz Geçici Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz...

Etkilenen Yerler: Timurhan Mahallesi, Yıldırım Mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 28.06.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 17:00:00

Detay: Yenimahalle Yakacik Mah.Yakacik Bulvari ile 3834 sok köşesinde ø1000 duktil içme suyu dagitim hattinda ø150 duktil branşman hatti çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilacaktir.

Etkilenen Yerler: Yakacik mah.3959 sok 3958 sok.3956 sok ve civari Kuzey Yildizi Mah. 3898 cad Kirandagi 2 cad 4069 sok .4078.cad .4084 cad .Hüdaverdi sitesi ve civari

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 28.06.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 28.06.2021 12:30:00

Detay: ESENBOĞA MAH.ALTAY SK. 63 PVC BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: ESNBOĞA MAH ALTAY SK. VE ÇEVRESİ

İZMİR İZSU 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SU KESİNTİSİ