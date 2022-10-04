İstanbul İSKİ su kesintisi 4 Ekim 2022 Salı | Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 4 Ekim 2022 Salı gününde suların kesik olacağı ilçeler belli oldu. Merak edenler ve araştıranlar için Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtları haberimizde...

İSTANBUL İSKİ HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 4 Ekim 2022 Salı gününde İstanbul'da Büyükçekmece, Başakşehir, Eyüpsultan, Tuzla, Zeytinburnu ve Şişli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

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İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİSİ 4 EKİM 2022 SALI | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 04.10.2022 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Kumburgaz Mah,Bahçelievler Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.10.2022 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.10.2022 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.10.2022 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.10.2022 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.10.2022 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]