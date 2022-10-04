İstanbul İSKİ su kesintisi 4 Ekim 2022 Salı | Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ'nin 4 Ekim 2022 Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıklaması sonrası vatandaşlar da Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularına yanıt arıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul İSKİ su kesintisi 4 Ekim 2022 Salı | Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 4 Ekim 2022 Salı gününde suların kesik olacağı ilçeler belli oldu. Merak edenler ve araştıranlar için Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtları haberimizde...

İstanbul İSKİ su kesintisi 4 Ekim 2022 Salı | Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL İSKİ HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 4 Ekim 2022 Salı gününde İstanbul'da Büyükçekmece, Başakşehir, Eyüpsultan, Tuzla, Zeytinburnu ve Şişli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

İstanbul İSKİ su kesintisi 4 Ekim 2022 Salı | Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİSİ 4 EKİM 2022 SALI | SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:04.10.2022 09:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle,Kumburgaz Mah,Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.10.2022 09:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.10.2022 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Karadolap Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.10.2022 10:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Tepeören Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.10.2022 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Beştelsiz Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.10.2022 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Halaskargazi Mah
Arıza Sebebi:İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.10.2022 10:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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