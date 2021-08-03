3 Ağustos Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sular kesilecek. Vatandaşların mağdur olmamaları için güncel su kesinti listesi yayımlandı. Kesintiye bakarak planlama yapabilirsiniz. İşte İstanbul İSKİ su kesintisi | İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? şeklinde aratılan soruların yanıtları...

İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİSİ | İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İstanbul'da onarım çalışmaları devam ederken, İSKİ'den açıklama geldi, yapılan açıklamada: "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul'da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir" ifadelerine yer verildi..



İstanbul'da Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde hatlardaki arıza ve onarım sebebiyle su kesintisi gerçekleşti. Ekipler, arızaları ortadan kaldırmak adına çalışma başlattı. İSKİ'den su kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul’da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir. İdaremizden kaynaklanmayan bahse konu su kesintilerinin detaylı bilgilerine https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresinden ulaşılabilir." denildi.