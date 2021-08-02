İstanbul İSKİ su kesintisi | İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazartesi|Ankara ASKİ su kesintisi 1 Ağustos Pazartesi
İstanbul planlı su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kesinti listeleri günlük olarak yayımlanmaya devam ediyor. Peki 1 Ağustos Pazartesi hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ, ASKİ ve İZSU su kesinti listeleri...
1 Ağustos Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'in çeşitli ilçelerinde sular kesilecek. Vatandaşların mağdur olmamaları için güncel elektrik kesinti listesi yayımlandı. Kesintiye bakarak planlama yapabilirsiniz. İşte sular hangi ilçelerde kesilecek? Sular ne zaman gelecek? şeklinde aratılan soruların yanıtları...
İSKİ 1 AĞUSTOS PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ
- İlçe : Arnavutköy
- Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah
- Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
- Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
- Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İlçe : B.Çekmece
- Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
- Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
- Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
- Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İlçe : Başakşehir
- Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
- Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
- Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
- Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İlçe : Başakşehir
- Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
- Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
- Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
- Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İlçe : Esenyurt
- Etkilenen Mahalleler : Koza Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah
- Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
- Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
- Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
- İlçe : Çatalca
- Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
- Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
- Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
- Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
- Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ASKİ 1 AĞUSTOS PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ
İlçe: Gölbaşı
Arıza Tarihi: 2.08.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.08.2021 20:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi içme suyu şebeke sistemi üzerinde bulunan vana ve vantuz bakım çalışmaları nedeni ile 02.08.2021. 08:00 0208.2021 20:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar mahallesi . hacıhasan mahallesi gökçehöyük mahallesi .hacılar mahallesi hacımuratlı mahallesi. ikizce mahallesi. ve yavrucuk mahallesi
İZSU 1 AĞUSTOS PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ