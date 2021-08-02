İstanbul İSKİ su kesintisi | İzmir İZSU su kesintisi 1 Ağustos Pazartesi|Ankara ASKİ su kesintisi 1 Ağustos Pazartesi

1 Ağustos Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'in çeşitli ilçelerinde sular kesilecek. Vatandaşların mağdur olmamaları için güncel elektrik kesinti listesi yayımlandı. Kesintiye bakarak planlama yapabilirsiniz. İşte sular hangi ilçelerde kesilecek? Sular ne zaman gelecek? şeklinde aratılan soruların yanıtları...

İSKİ 1 AĞUSTOS PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Koza Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ASKİ 1 AĞUSTOS PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ

İlçe: Gölbaşı

Arıza Tarihi: 2.08.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.08.2021 20:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi içme suyu şebeke sistemi üzerinde bulunan vana ve vantuz bakım çalışmaları nedeni ile 02.08.2021. 08:00 0208.2021 20:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Ballıkpınar mahallesi . hacıhasan mahallesi gökçehöyük mahallesi .hacılar mahallesi hacımuratlı mahallesi. ikizce mahallesi. ve yavrucuk mahallesi

İZSU 1 AĞUSTOS PAZARTESİ SU KESİNTİ LİSTESİ