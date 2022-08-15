İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmedi! Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı, İmamoğlu nerede?

AFAD ve AKOM'un günlerdir işaret ettiği sağanak yağış bildirileri bugün sabaha karşı yanıt verdi. Perşembe ve Cuma etkisini göstereceği söylenen sağanak yağmur, Pazartesi sabahı itibariyle kenti esir alırken ortaya olumsuz görüntüler çıkardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını tanıttığı paylaşımlar ise etkisini gösteremedi. Öte yandan İstanbul Boğazı'nın içler acısı hali görenleri şaşkına çevirdi.

ÇAMURA BULANDI

Etkisini gösteren sağanak yağışın ardından, yapılan çalışmalar olumsuz görüntülerin önüne geçemedi, İstanbul Boğazı çamura bulandı. Vatandaşın yolda mahsur kalması akıllara Ocak ayında yaşanan mağduriyeti getirirken "İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmedi" başlıkları manşetlerde tekerrür etti.

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