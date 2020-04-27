İSTANBUL- İSTANBUL VALİLİĞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAKİ BİLANÇOYU AÇIKLADI

İstanbul Valiliği 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağındaki bilançoyu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada: "23-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da; Hıfzıssıhha kararları ve sokağa çakma yasağını ihlal nedeniyle toplam 5. 501 idari işlem yapıldı. Ayrıca, 50.417 trafik denetiminde, 203 ceza işlemi uygulandı. Yasağa uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA