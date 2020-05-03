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İSTANBUL- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

İSTANBUL- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

İstanbul'da yağmur gece boyunca etkisini sürdürdü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. İstanbul'un bir çok noktasında görülen yağışta şimşekler geceyi aydınlattı.

Görüntü Dökümü:

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(BEŞİKTAŞ)

-Ortaköy'den detay

-Ortaköy camiinden detay

(ÜSKÜDAR)

-Çamlıca Tepesinden detay

(EMİNÖNÜ

-Galata Köprüsünden detay

Kaynak: DHA




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