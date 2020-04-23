İSTANBUL - İSTANBUL'DA YASAĞIN İLK SABAHINDA DURAKLAR VE YOLLAR BOŞ KALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da yasakla birlikte metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek azdı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(ÜSKÜDAR)

-Boş yollardan görüntü

-Boş metro ve metrobüs durağından görüntü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA