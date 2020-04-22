İSTANBUL- İSTANBUL'DA YER YER TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

İstanbul'da, trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 15 olarak ölçülürken, D 100 Karayolu ve TEM Otoyolunun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saatlerinin sona ermesinin ardından yola çıkan vatandaşlar birçok noktada trafik sıkıntısı yaşamazken, D 100 Karayolu Mecidiyeköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Küçükçekmece-Avcılar yönünde ve TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Bahçelievler D-100 Karayolu'nda Şirinevler ve Yenibosna'da da trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:

Görüntü Dökümü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş katılımı trafik yoğunluğı

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Mecidiyeköy katılımı trafik yoğnuluğu

-Gül satan seyyar satıcının bir araca gül satması

-Şirinevler ve Yenibosna'dan trafik detayları

-Genel detaylar

Kaynak: DHA