İSTANBUL- İSTANBUL'DA YER YER TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
İstanbul'da, trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 15 olarak ölçülürken, D 100 Karayolu ve TEM Otoyolunun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da, trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 15 olarak ölçülürken, D 100 Karayolu ve TEM Otoyolunun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saatlerinin sona ermesinin ardından yola çıkan vatandaşlar birçok noktada trafik sıkıntısı yaşamazken, D 100 Karayolu Mecidiyeköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Küçükçekmece-Avcılar yönünde ve TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Bahçelievler D-100 Karayolu'nda Şirinevler ve Yenibosna'da da trafik yoğunluğu yaşandı.
Görüntü Dökümü:
Görüntü Dökümü
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş katılımı trafik yoğunluğı
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Mecidiyeköy katılımı trafik yoğnuluğu
-Gül satan seyyar satıcının bir araca gül satması
-Şirinevler ve Yenibosna'dan trafik detayları
-Genel detaylar
Kaynak: DHA
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