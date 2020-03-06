İSTANBUL - İSVEÇLİ PARLAMENTER SINIR DIŞI EDİLDİ (1)
Popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.
İSTANBUL - İSVEÇLİ PARLAMENTER SINIR DIŞI EDİLDİ (1)
Popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson, işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edilecek.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT