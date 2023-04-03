İstanbul, İzmir, An kara, Aydın'da yaşayanlar dikkat! TOKİ onlarca il için duyuru yaptı!

TOKİ tarafından verilen ilanlar, pek çok vatandaş tarafından takip ediliyor. TOKİ, 30 farklı ilde yer alan toplam 235 adet iş yerinin satışı için bir açık artırma düzenleyeceğini duyurdu. İş yerleri, 18 Nisan 2023 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmada satışa sunulacak.

TOKİ, 30 ilde toplamda 235 adet iş yerinin satışını gerçekleştirecek. Satışın açık artırma yoluyla yapılacağı belirtiliyor ve 18 Nisan 2023 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İş yerlerinin bulunduğu iller arasında Aksaray, Ankara, Aydın, Bartın, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak ve Van yer almaktadır. Vatandaşlar TOKİ tarafından verilen ilanları takip ederek daha fazla bilgiye ulaşabilirler.

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TOKİ AÇIK ARTIRMASINA KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRMAK GEREKİYOR







Gerçek veya tüzel kişiler, TOKİ'nin düzenleyeceği açık artırma toplantısına katılmak için önceden T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatırmalıdır. Her lot için gerekli teminat tutarı Satış Şartnamesi'nin 3. maddesinde ve her lot'un lot detayında belirtilmiştir. İnternet üzerinden katılım için kayıtlar ise 17 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.30'a kadar alınacak.

TOKİ, 50 İLDE 575 MUHTELEF ARSA İÇİN AÇIK ARTIRMA DÜZENLİYOR

TOKİ, 4-5-6 Nisan 2023 tarihleri arasında 50 ilde 575 muhtelif arsa için açık artırma müzayedesi düzenleyecek.