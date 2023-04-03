İstanbul, İzmir, An kara, Aydın'da yaşayanlar dikkat! TOKİ onlarca il için duyuru yaptı!

TOKİ tarafından verilen ilanlar, pek çok vatandaş tarafından takip ediliyor. TOKİ, 30 farklı ilde yer alan toplam 235 adet iş yerinin satışı için bir açık artırma düzenleyeceğini duyurdu. İş yerlerinin açık artırmayla satışa sunulacağı tarih belirlendi. Ayrıntılar haberimizde...

YAYINLAMA
Google News
İstanbul, İzmir, An kara, Aydın'da yaşayanlar dikkat! TOKİ onlarca il için duyuru yaptı!

TOKİ tarafından verilen ilanlar, pek çok vatandaş tarafından takip ediliyor. TOKİ, 30 farklı ilde yer alan toplam 235 adet iş yerinin satışı için bir açık artırma düzenleyeceğini duyurdu. İş yerleri, 18 Nisan 2023 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmada satışa sunulacak.

TOKİ, 30 ilde toplamda 235 adet iş yerinin satışını gerçekleştirecek. Satışın açık artırma yoluyla yapılacağı belirtiliyor ve 18 Nisan 2023 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İş yerlerinin bulunduğu iller arasında Aksaray, Ankara, Aydın, Bartın, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak ve Van yer almaktadır. Vatandaşlar TOKİ tarafından verilen ilanları takip ederek daha fazla bilgiye ulaşabilirler.

TOKİ AÇIK ARTIRMASINA KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRMAK GEREKİYOR

toki evleri

Gerçek veya tüzel kişiler, TOKİ'nin düzenleyeceği açık artırma toplantısına katılmak için önceden T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatırmalıdır. Her lot için gerekli teminat tutarı Satış Şartnamesi'nin 3. maddesinde ve her lot'un lot detayında belirtilmiştir. İnternet üzerinden katılım için kayıtlar ise 17 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.30'a kadar alınacak.

TOKİ, 50 İLDE 575 MUHTELEF ARSA İÇİN AÇIK ARTIRMA DÜZENLİYOR

TOKİ, 4-5-6 Nisan 2023 tarihleri arasında 50 ilde 575 muhtelif arsa için açık artırma müzayedesi düzenleyecek.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca “İftara 5 Kala” uygulamasıyla iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıyor
Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca “İftara 5 Kala” uygulamasıyla iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıyor
Tuzla, Çocuk Girişimciler Çarşısı’nın ikincisi bu sefer depremzede çocuklar için açıldı
Tuzla, Çocuk Girişimciler Çarşısı’nın ikincisi bu sefer depremzede çocuklar için açıldı
Ehliyeti olanlara son dakika duyurusu! e-Devlet'ten hemen bakın: 1.918 TL ceza almış olabilirsiniz
Ehliyeti olanlara son dakika duyurusu! e-Devlet'ten hemen bakın: 1.918 TL ceza almış olabilirsiniz
Evinin, iş yerinin tapusunu evde tutanlar dikkat! O tarihe kadar mutlaka yapılması gerekiyor: Yapmayan yandı
Evinin, iş yerinin tapusunu evde tutanlar dikkat! O tarihe kadar mutlaka yapılması gerekiyor: Yapmayan yandı
Son Haberler
Nikita Getjman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Getjman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita Getjman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Getjman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anas Elfadil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Elfadil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anas Elfadil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Elfadil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihail Talevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Talevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihail Talevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Talevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veljko Videnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Videnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veljko Videnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Videnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Doğalgaz faturalarından yaka silkenlere müjde! Dev indirim geldi: O tarihten itibaren eski faturadan eser kalmayacak!
Doğalgaz faturalarından yaka silkenlere müjde! Dev indirim geldi: O tarihten itibaren eski faturadan eser kalmayacak!
BİM'de ayın son indirimi! Bu cuma raflarda, tekrarı yok: BİM 31 Mart aktüel ürünlerine hemen bakın!
BİM'de ayın son indirimi! Bu cuma raflarda, tekrarı yok: BİM 31 Mart aktüel ürünlerine hemen bakın!
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman ve Malatya'da depremzede kadınlar için iş atölyesi açtı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman ve Malatya'da depremzede kadınlar için iş atölyesi açtı
İstanbul depremi Marmara'ya evrildi! 1 değil 7 ili birden vuracak: Uzman isim tarih verdi!
İstanbul depremi Marmara'ya evrildi! 1 değil 7 ili birden vuracak: Uzman isim tarih verdi!
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor