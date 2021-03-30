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İstanbul, İzmir, Ankara'da okullar kapanacak mı 2021? Okullar tekrar kapanır mı son dakika Nisan 2021?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan yeni kararların ardından günün en çok merak edilen sorusu büyükşehirlerde okulların kapanıp kapanmadığı oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli kendi illerinde okulların uzaktan eğitime geçip geçmediğini merak ediliyor. Peki İstanbul, İzmir, Ankara'da okullar kapanacak mı 2021?

İstanbul, İzmir, Ankara'da okullar kapanacak mı 2021? Okullar tekrar kapanır mı son dakika Nisan 2021?

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. 29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalar geldi. Açıklamaya göre 58 ilin kırmızı renkli kategoriye yani çok yüksek riskli iller sınıfına girdiği bildirirdi. Bu kapsamda İstanbul, İzmir, Ankara'da okullar kapanacak mı 2021? sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

81 ildeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.

Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek iller ile, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullarda ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademelerinde uzaktan eğitime geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

İstanbul, İzmir, Ankara'da okullar kapanacak mı 2021? Okullar tekrar kapanır mı son dakika Nisan 2021?

OKULLAR TEKRAR KAPANIR MI SON DAKİKA NİSAN 2021?

Megakentte tehlikeli bir şekilde artan koronavirüs vakaları "İstanbul’da okullar kapanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da konuyla ilgili ''Şu an itibariyle okullarla ilgili yeni bir karar almamız gerektiğini gösteren herhangi bir veri şu an itibariyle ulaşmadı.Okulları kapatmak en son çare olarak düşünülmeli, aksi çünkü çocuklarımızın okuldan kopmaları belki onaramayacağımız birçok problemlere de neden olabilir'' yanıtını verdi.

İstanbul, İzmir, Ankara'da okullar kapanacak mı 2021? Okullar tekrar kapanır mı son dakika Nisan 2021?

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Denizli, Burdur,Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

MAVİ KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Şırnak

Uzaktan eğitime geçen iller 2021 | Kırmızı illerde okullar kapanacak mı?Uzaktan eğitime geçen iller 2021 | Kırmızı illerde okullar kapanacak mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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