İstanbul İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobilin TIR'ın dorsesine çarptı: Ölüler ve yaralılar var

İstanbul - İzmir otoyolunda bir aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

Melahat Ersoy
Editör
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İstanbul İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobilin TIR'ın dorsesine çarptı: Ölüler ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza öğle saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolunun Saruhanlı-Akhisar bölümünün 15. kilometresinde meydana geldi.

İstanbul İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobilin TIR'ın dorsesine çarptı: Ölüler ve yaralılar var

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Ali T. idaresindeki 01 ADV 168 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobilin TIR'ın dorsesine çarptı: Ölüler ve yaralılar var

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin altına giren araçta bulunan 4 kişiden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İstanbul İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobilin TIR'ın dorsesine çarptı: Ölüler ve yaralılar var

İstanbul İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobilin TIR'ın dorsesine çarptı: Ölüler ve yaralılar var

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