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  3. İstanbul Kadıköy'de feci kaza! Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: Sürücü Cem Yücel hayatını kaybetti!

İstanbul Kadıköy'de feci kaza! Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: Sürücü Cem Yücel hayatını kaybetti!

İstanbul Kadıköy'de lastiğin patladığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü Cem Yücel hayatını kaybetti.

İstanbul Kadıköy'de feci kaza! Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: Sürücü Cem Yücel hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre Cem Yücel hakimiyetindeki 34 EOA 904 plakalı otomobil, Kadıköy 1. Çevre Yolu Fikirtepe girişinde lastiğinin patlaması sonucu yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine  olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de feci kaza! Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: Sürücü Cem Yücel hayatını kaybetti!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede sürücü Cem Yücel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazada aracın kullanılamaz hale geldiği, yol bariyerlerinin ise yerinden çıktığı görüldü. 

Yücel’in cenazesi morga kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy'de feci kaza! Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: Sürücü Cem Yücel hayatını kaybetti! İstanbul Kadıköy'de feci kaza! Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: Sürücü Cem Yücel hayatını kaybetti! İstanbul Kadıköy'de feci kaza! Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: Sürücü Cem Yücel hayatını kaybetti! İstanbul Kadıköy'de feci kaza! Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: Sürücü Cem Yücel hayatını kaybetti!

Tayfun Altuntaş
Editör
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