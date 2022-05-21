İstanbul Kadıköy'de feci olay! Diş hekimi Şeyma Biran, ofisinde ölü bulundu!

Alınan bilgilere göre olay dün gece saatlerinde Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi.

Diş hekimi 64 yaşındaki Şeyma Biran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri Biran'ın çalıştığı adrese gitti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kapıyı açan ekipler, Biran'ı kanlar içinde yerde buldu. Polis ekiplerinin durum üzerine çağırdıkları sağlık ekipleri yaptıkları incelemede öldüğü belirlendi.

UZUN SÜRE İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin ofisinde uzun bir süre inceleme yaptı. Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürülürken Şeyma Biran’ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KESİKLER BULUNDU

Diş hekiminin boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirtildi. Polis ekipleri cinayeti işleyen kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı.

(İHA)