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  3. İstanbul Kadıköy'de feci yangın! Hatice Çomçom hayatını kaybetti.

İstanbul Kadıköy'de feci yangın! Hatice Çomçom hayatını kaybetti.

İstanbul Kadıköy'de 11 katlı binanın birinci katında meydana gelen yangında, ikinci kattaki dairede yalnız yaşadığı belirlenen 67 yaşındaki Hatice Çomçom hayatını kaybetti.

İstanbul Kadıköy'de feci yangın! Hatice Çomçom hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre yangın Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'taki 11 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası apartmanda yaşayan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken durumun 112'ye bildirilmesi sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de feci yangın! Hatice Çomçom hayatını kaybetti.

VATANDAŞLARI İTFAİYE TAHLİYE ETTİ 

Üst katlarda oturan bina sakinlerinin bir kısmı yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkarken, bazıları da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy'de feci yangın! Hatice Çomçom hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangını söndürerek duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede ikinci kattaki dairede yaşayan 67 yaşındaki Hatice Çomçom'un cansız bedenine ulaştı.

Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

İstanbul Kadıköy'de feci yangın! Hatice Çomçom hayatını kaybetti.

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