İstanbul Kadıköy'de feci yangın! Hatice Çomçom hayatını kaybetti.
İstanbul Kadıköy'de 11 katlı binanın birinci katında meydana gelen yangında, ikinci kattaki dairede yalnız yaşadığı belirlenen 67 yaşındaki Hatice Çomçom hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre yangın Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'taki 11 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası apartmanda yaşayan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken durumun 112'ye bildirilmesi sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
VATANDAŞLARI İTFAİYE TAHLİYE ETTİ
Üst katlarda oturan bina sakinlerinin bir kısmı yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkarken, bazıları da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yangını söndürerek duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede ikinci kattaki dairede yaşayan 67 yaşındaki Hatice Çomçom'un cansız bedenine ulaştı.
Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.