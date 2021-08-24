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İstanbul Kağıthane'de fabrika yangını çıktı!

Kâğıthane'de bulunan 6 katlı ambalaj fabrikasının giriş katı alevlere teslim oldu.

İstanbul Kağıthane'de fabrika yangını çıktı!

Olay, Kâğıthane, Yeşilce Mahallesi'nde bulunan Durgun Sokak'ta meydana geldi. Bir ambalaj fabrikasında 05.45 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören mahalleli vakit kaybetmeden itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kâğıthane, Şişli, Beşiktaş, Mecidiyeköy'den itfaiye ekipleriyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Kağıthane'de fabrika yangını çıktı!

MÜDEHALE 45 DAKİKA SÜRDÜ

İhbarın üzerine kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri iş yerinde tedbir amaçlı uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması halen daha devam ediyor.

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