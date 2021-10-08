İstanbul Kağıthane'de zabıta memurları, seyyar satıcıyı darp etti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı! Zabıtalar hakkında jet hızıyla karar verildi

Türkiye, sosyal medyada Kağıthane Belediyesi zabıta personellerinin bir seyyar satıcıyı darp etmesini konuşuyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir seyyar satıcının zabıta memurları tarafından darp edildiği görüldü. Ayrıca zabıtaların orantısız müdahalesini sonrası kendilerini uyaran vatandaşlara da tepki göstermesi dikkat çekerken konuyla ilgili belediyeden açıklama yapıldı.

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BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, pazar yerlerinde yapılan denetimde bir seyyar satıcının vatandaşların yol güzergahına tezgah koyduğunun tespit edildiği ifade edilerek," Zabıta ekiplerimiz seyyar satıcıyı, tezgahını yol güzergahından kaldırması ve başka yere taşıması için uyarmıştır. Çevredeki vatandaşlar da tezgahın yolu kapattığı gerekçesiyle işportacıdan şikayetçi olmuş ve durumu zabıta ekiplerimize bildirmişlerdir. Uyarı sonucu seyyar satıcı tezgahını başka bir yere taşımış ancak zabıta ekiplerimiz alandan ayrılınca; bunu fırsat bilerek tezgahını yeniden yasak olan yere koymuştur." denildi.

HAKARET ETTİ, TEKME ATTI İDDİASI

Açıklamanın devamında, durumu fark eden zabıta ekiplerinin seyyar satıcıyı ikinci kez uyardığı ancak işportacının uyarıları dikkate almadığı ve zabıta memuruna hakaret ettikten sonra tekme atıp yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

"ZABITA MEMURUMUZ KENDİNİ SAVUNMAK AMACIYLA MÜDAHALEDE BULUNMUŞTUR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüntülerden de anlaşılacağı üzere ortada herhangi bir müdahale yokken seyyar satıcının fiili saldırıya geçtiği görülmektedir. Önce hakaret ve ardından fiili saldırıya uğrayan zabıta memurumuz kendini savunmak amacıyla anlık tepki göstererek seyyar satıcıya müdahalede bulunmuştur. Olay, diğer zabıta memurlarımızın araya girmesiyle yatıştırılmıştır. Kağıthane Belediyesi olarak yaşanan bu olayı elbette ki tasvip etmiyoruz. Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır."

BELEDİYE BAŞKANI ÖZTEKİN: ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINMIŞTIR

Öte yandan söz konusu olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin," Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur." dedi.