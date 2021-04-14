İstanbul kamu kurumları mesai saatleri | İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ramazan ayının başlaması, havaların ısınması ve aşının rehavetine kapılan vatandaşların tedbirleri gevşetmesiyle vaka sayılarında yaşanan ani ve durdurulamayan yükseliş, hükümeti yeni önlemler almaya zorladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından ülkemizde, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ‘Kısmi Kapanma’ uygulamasına geçildi. Bununla birlikte İstanbul’da da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

İSTANBUL KAMU KURUMLARI MESAİ SAATLERİ

Kabine toplantısı ardından ulusa sesleniş konuşması ile açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin güncellendiğini belirterek, 21.00'de başkayan yasağın 19.00'a çekildiğini duyurdu. Bu kapsamda hafta içi 19.00 - 05.00 arası uygulanacak olan kısıtlama, kamu kurumlarının çalışma saatlerinin de değişmesine sebep oldu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, yeni önlemler kapsamında kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatlerinin 10.00 - 16.00 olarak belirlendiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA KAMU KURUM VE KURULUŞLARI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Vali Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kıymetli İstanbullular, kamu kesiminde; Güvenlik, Sağlık, Acil çağrı, Arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir." ifadelerine yer verdi.

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Kıymetli İstanbullular,

Kamu kesiminde;



❗️Güvenlik,

❗️Sağlık,

❗️Acil çağrı,

❗️Arama/kurtarma

hizmetleri hariç,



mesai saatleri

⏰ 10.00-16.00

olarak belirlenmiştir.



✅ İdari izin kapsamındaki

personele gerekli kolaylık gösterilecektir.



?Ayrıntılar: https://t.co/1yiFdRrdde pic.twitter.com/Y0mEa5wqKM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 14, 2021

İstanbul Valiliği'nin resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada ise şu detaylar paylaşıldı:

"İstanbul’da Kamu Kesiminde Mesai Saatleri Düzenlemesi

Bilgi Notu

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında “kısmi kapanma” sürecinde Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edileceği belirtilerek; mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

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Belirlenen bu saatler, kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerlidir.

Kamu hizmetinin gereği olarak kesintisiz sunulması gereken güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanlar bu kapsamın dışındadır.

Bu doğrultuda 112 AÇM, AFAD, EGM, JGK, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresinin ilimizdeki birimleri başta olmak zorunlu kamu hizmetlerinin sunumunda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.

İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 Nisan 2021 tarih ve 31 No’lu karar ile İstanbul’da mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir.

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İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan;

İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır.

Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

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İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, görev yerleri ve kullanılan araçların dezenfekte işlemleri gibi tedbirler titizlikle sürdürülecektir."