İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda barınan öğrenciler akşam saatlerinde eylem düzenledi. Yapılan eyleme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından paylaşım ile destek olmasının ardından "İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu kimin, nerede? Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdundaki olay nedir?" soruları da beraberinde geldi. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KYK YURDU KİMİN, NEREDE?

İstanbul'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu Başakşehir ilçesinde bulunuyor. Emlak Konut'un evlerinin hemen yanında bulunan yurtta dün akşam saatlerinde öğrenciler sokağa dökülüp, eylem gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eylem sonrası Twitter hesabından "yakından ilgileneceğiz" açıklaması gören vatandaşlar, yurdun İBB'ye mi yoksa GSB'ye mi bağlı olduğunu merak etmişti. Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir yurttur.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KYK YURDUNDAKİ OLAY NEDİR?

Akşam saatlerinde isyan eden öğrenciler, "yönetim uyuma, öğrencine sahip çık" sloganlarıyla birlikte, taleplerini de aktardılar. Öğrenciler, yurt ile metro arasında hırsızlık ve gasp tehlikelerine karşı otobüs seferleri istediklerini dile getirdiler. Başlıca problemlerinin seferler olduğunu belirten öğrenciler; yurtlarındaki yemek fiyatlarının düşürülmesi ve internette kotanın kaldırılmasını ve nitelikli hale getirilmesini talep ettiler.