Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek. İstanbullular hava durumu değerlendirme raporunun yayımlanmasının ardından İstanbul kar yağışı ne zaman? | İstanbul hava durumu | Meteoroloji kar yağışı açıklaması soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

12 Ocak Çarşamba günü ise başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sabah saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise yağışların karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre; mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları 11 Ocak Salı gününden itibaren düşecek.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“(10 – 16 Ocak 2022) Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor”

Meteoroloji bu akşam saat 10.00’da başlayarak yarın saat 18.00’e kadar sürecek fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerde kar örtüsünün bulunduğu rakımı 1500 metrenin üzerinde yerlerde kar erimeleri ve çığ tehlikesi ile birlikte ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

METEOROLOJİ KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre; İstanbul dahil birçok kentte çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Ege'nin doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde ve yükseklerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Kütahya, Afyon ve Denizli ile Uşak'ın doğu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.