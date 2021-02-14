İstanbul kara teslim oldu! Yağış gece boyunca devam etti

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü İstanbul’da, kar yağışı bir çok noktada etkisini gösterdi. Bazı bölgelerde yağış tipi şeklinde görüldü.

Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. Çamlıca tepesi, TEM otoyolu Ümraniye mevkii ve Aydos tepesinde bu gece saatlerinde kar yağışının devam ettiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.