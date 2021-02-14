İstanbul kara teslim oldu! Yağış gece boyunca devam etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Anadolu yakasında Çamlıca tepesi, TEM otoyolu Ümraniye mevkii ve Aydos tepesinde Avrupa Yakası'nda ise Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.
Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü İstanbul’da, kar yağışı bir çok noktada etkisini gösterdi. Bazı bölgelerde yağış tipi şeklinde görüldü.
Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. Çamlıca tepesi, TEM otoyolu Ümraniye mevkii ve Aydos tepesinde bu gece saatlerinde kar yağışının devam ettiği görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.