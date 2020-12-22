Koronavirüs salgını sürecinde kişinin koronavirüse yakalanmadığını ve temaslısı olmadığını belirten HES kodu hayatımızın hemen hemen her noktasında bizlerden isteniyor. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile belediyelerin ulaşım kartlarına HES kodu entegrasyonu yapmasını istemiş ve bu konuda çalışma yapılması talimatını vermişti. Birçok ilde vatandaşlar ulaşım kartlarına HES kodu yüklemesi veya eşleştirmesi yaparken sıra İstanbul'a geldi. İBB'den yapılan açıklamada 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren HES kodlarını ulaşım kartlarına eklemeyen kişilerin ulaşım araçlarından yararlanamayacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda İstanbul karta HES kodu ekleme, yükleme nasıl yapılır? Akbile HES kodu yükleme | HES kodu İstanbul karta nasıl işlenir? konusu merak ediliyor. İşte yapmanız gereken işlemler...

HES KODU NASIL ALINIR?

İstanbul kartına HES kodu yükleme, ekleme yapmak için öncelikle E-devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar Uygulamasından veya SMS ile HES kodu almanız gerekiyor. HES kodu almak için

Hayat Eve Sığar uygulamasını Google Play'dan indirmek için tıklayınız.

Hayat Eve Sığar uygulamasını App Store'dan indirmek için linke tıklayınız.

SMS ile HES kodu almak için 2023 kısa numarasına mesaj atılması gerekiyor. Bu mesajı atmak için

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıp yollanması gerekiyor.

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek HES kodu alabilir.

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS gönderebilirsiniz.

E-devlet üzerinden HES kodu almak için buraya tıklayınız. Veya akıllı telefonunuzdan e- Devlet uygulamasını indirerek HES kodu yazıp arama yaparak HES kodunuzu oluşturabilirsiniz.

İSTANBUL KARTA HES KODU EKLEME, YÜKLEME NASIL YAPILIR? AKBİLE HES KODU YÜKLEME | HES KODU İSTANBUL KARTA NASIL İŞLENİR?

HES kodunuzu aldıysanız öncelikli olarak https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ linkine tıklayın. Daha sonra (*) yer alan yerleri tek tek doldurun. Sırasıyla T.C. kimlik numaranızı, daha sonra adınızı ve soyadınızı belirtilen alanlara yazın. Daha sonra gün, ay ve yıl olarak doğum tarihinizi girin. Daha sonra kart numaranızı belirtilen alana giriniz.

Bu aşamaların ardından telefon numaranızı girin. HES Kodu yazan alan HES kodunuzu girdikten sonra doğrulama kodu alanına harf ve sayılardan oluşan kodu alana girin.