İstanbul Kartal'da alkollü sürücü dehşeti! Yaralılar iş makinesi ile kurtarılmaya çalışıldı!

İstanbul Kartal'da alkollü bir şekilde araç kullandığı için kaldırımda bekleyen iki kişinin ezilmesine neden olan sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonrası olay yerinde çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edilirken kazada yaralanan vatandaşları çıkarmak için ekipler yoğun bir şekilde çalıştı.

ASFALT PARÇALARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kartal Atalar Mahallesi Kortej caddesi üzerinde meydana gelen kazada Umut Ak kontrolündeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu asfalt parçalarına çarparak havalanması ile kaldırımda duran iki kişi otomobilin altında kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların önce yardımı, daha sonra ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, o esnada cadde üzerinden geçen bir iş makinesinden yardım istenmesi ile araç altında ezilen iki kişi yoğun müdahalenin ardından kurtarıldı. Alkollü bir şekilde araç kullanan Umut Ak ve yolcu koltuğunda oturan Bedri Kayaoğlu da ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

"TIRA VURUNCA ANCA DURABİLDİ"

Yaşanan kazaya tanık olan Hasan Zengin ”Araç çok süratliydi fren izlerinden anlaşılıyor zaten, araç taş yığınlarının üzerinden süratli bir şekilde gelerek kızak görevi yaptı zaten, taşların üstünden geçince de orada bulunan yayaların üstüne uçarak iki kişiyi altına aldı, daha sonra duran tıra vurunca anca durabildi. Sürücüler de alkollüydü polislerin yanındaydım ben de” şeklinde konuştu.