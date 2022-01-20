İstanbul Kartal'da korku dolu anlar! Dumanlar her yeri kapladı: Parçalara ayrılan gemide yangın!

Alınan bilgilere göre Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış "Boras" isimli gemi, parçalara ayrılırken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi sürüyor.