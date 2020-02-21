İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı başladı

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul'daki kentsel dönüşüm seferberliğinin ele alınacağı toplantı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde "İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı"na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Hasan Suver, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanları, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Toplantıda İstanbul'daki hasarlı yapıların tespiti, dönüşüm çalışmalarında izlenecek yol, belediyelerden istenen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, İstanbul Valisi Yerlikaya, belediye başkanları ve diğer yetkili kurum temsilcileri de süreçle ilgili görüşlerini paylaşacak.

Toplantı sonunda basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA