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  3. İSTANBUL -KIRGIZİSTAN'DAN GELEN TÜRKLER ÖĞRENCİ YURDUNDA KARANTİNAYA ALINDI 

İSTANBUL -KIRGIZİSTAN'DAN GELEN TÜRKLER ÖĞRENCİ YURDUNDA KARANTİNAYA ALINDI 

Koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal olduğu için Kırgizistan'da kalan Türk vatandaşları, tahliye uçaklarıyla ülkeye iniş yapmalarının ardından,14 gün boyunca karantinada kalacakları Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

İSTANBUL -KIRGIZİSTAN'DAN GELEN TÜRKLER ÖĞRENCİ YURDUNDA KARANTİNAYA ALINDI 

Koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal olduğu için Kırgizistan'da kalan Türk vatandaşları, tahliye uçaklarıyla ülkeye iniş yapmalarının ardından,14 gün boyunca karantinada kalacakları Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan yaklaşık 300 kadar Türk vatandaşı, bugün Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, 7 tane otobüse bindirilerek polis eşliğinde Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'na getirildi. Valizleriyle birlikte öğrenci yurduna giren vatandaşlar tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

Görüntü Dökümü:

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Otobüslerin öğrenci yurdu önüne gelişi

Otobüslerin öğrenci yurdu önünde beklemesi

Otobüslerin öğrenci yurduna girişi

Yolcuların otobüsten inişi

Yolcuların yurda girişi

Otobüsün ayrılışı

Kaynak: DHA




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