İstanbul konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri ve etkinlikleri 2021 | Haluk Levent, Cem Adrian, Gazapizm, Selda Bağcan Kartal'da!

Eğlencenin kalbi olan İstanbul, bu yıl 98. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da vatandaşlarını etkinlik ve konsere doyuracak. Çeşitli etkinlik ve konserlerin yer alacağı ilçelerde sanatçılar sevenleriyle buluşacak. Haberimizde en çok göz atılan "İstanbul konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri ve etkinlikleri 2021" konu başlıklarına yer verdik.

İSTANBUL KONSERLERİ 29 EKİM 2021 | 29 EKİM ÜCRETSİZ İSTANBUL KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2021

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünde; halk konserlerinden mahalle etkinliklerine 4 gün 4 gece sürecek ve uzun yıllar unutulmayacak bir kutlama programı gerçekleştiriyor.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Belediyesi, Selda Bağcan, Cem Adrian, Gazapizm ve Haluk Levent gibi sevilen isimleri, vatandaşlarla buluşturacak.

28 EKİM PERŞEMBE

Program: Mahalle Etkinliği

Yer: Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı

Saat: 13.00 – 17.00

28 EKİM PERŞEMBE

Program: Muzaffer Özdemir Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 19.00

28 EKİM PERŞEMBE

Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.30

28 EKİM PERŞEMBE

Program: Selda Bağcan Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat:21.00

29 EKİM CUMA

Program: Mahalle Etkinliği

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 13.00 – 17.00

29 EKİM CUMA

Program: Cumhuriyet Yürüyüşü

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 19.00

29 EKİM CUMA

Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.30

29 EKİM CUMA

Program: Cem Adrian Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat:21.00

30 EKİM CUMARTESİ

Program: Mahalle Etkinliği

Yer: Bayram Demirkol Parkı

Saat: 13.00 – 17.00

30 EKİM CUMARTESİ

Program: Özgür Kıyat Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 19.00

30 EKİM CUMARTESİ

Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.30

30 EKİM CUMARTESİ

Program: Gazapizm Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

31 EKİM PAZAR

Program: Mahalle Etkinliği

Yer: Uğur Mumcu Kültür Merkezi

Saat: 13.00 – 17.00

31 EKİM PAZAR

Program: Elis Dubaz Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 19.00

31 EKİM PAZAR

Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.30

31 EKİM PAZAR

Program: Haluk Levent Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00