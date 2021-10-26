İstanbul konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri ve etkinlikleri 2021 | Haluk Levent, Cem Adrian, Gazapizm, Selda Bağcan Kartal'da!
İstanbullular 29 Ekim'de gerçekleşecek konser ve etkinliklere göz atıyor. 98. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanan vatandaşlar "İstanbul konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri ve etkinlikleri 2021" konu başlıklarına göz atıyor. İşte detaylar...
Eğlencenin kalbi olan İstanbul, bu yıl 98. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da vatandaşlarını etkinlik ve konsere doyuracak. Çeşitli etkinlik ve konserlerin yer alacağı ilçelerde sanatçılar sevenleriyle buluşacak. Haberimizde en çok göz atılan "İstanbul konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri ve etkinlikleri 2021" konu başlıklarına yer verdik.
İSTANBUL KONSERLERİ 29 EKİM 2021 | 29 EKİM ÜCRETSİZ İSTANBUL KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2021
Kartal Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünde; halk konserlerinden mahalle etkinliklerine 4 gün 4 gece sürecek ve uzun yıllar unutulmayacak bir kutlama programı gerçekleştiriyor.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Belediyesi, Selda Bağcan, Cem Adrian, Gazapizm ve Haluk Levent gibi sevilen isimleri, vatandaşlarla buluşturacak.
28 EKİM PERŞEMBE
Program: Mahalle Etkinliği
Yer: Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı
Saat: 13.00 – 17.00
28 EKİM PERŞEMBE
Program: Muzaffer Özdemir Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 19.00
28 EKİM PERŞEMBE
Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.30
28 EKİM PERŞEMBE
Program: Selda Bağcan Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat:21.00
29 EKİM CUMA
Program: Mahalle Etkinliği
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 13.00 – 17.00
29 EKİM CUMA
Program: Cumhuriyet Yürüyüşü
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 19.00
29 EKİM CUMA
Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.30
29 EKİM CUMA
Program: Cem Adrian Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat:21.00
30 EKİM CUMARTESİ
Program: Mahalle Etkinliği
Yer: Bayram Demirkol Parkı
Saat: 13.00 – 17.00
30 EKİM CUMARTESİ
Program: Özgür Kıyat Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 19.00
30 EKİM CUMARTESİ
Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.30
30 EKİM CUMARTESİ
Program: Gazapizm Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
31 EKİM PAZAR
Program: Mahalle Etkinliği
Yer: Uğur Mumcu Kültür Merkezi
Saat: 13.00 – 17.00
31 EKİM PAZAR
Program: Elis Dubaz Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 19.00
31 EKİM PAZAR
Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.30
31 EKİM PAZAR
Program: Haluk Levent Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
- Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 23 Ekim Cumartesi saat 14.00’te Kadıköy Osmanağa Mahallesi Halitağa Caddesi’nde bando eşliğinde yapılacak. Etkinlik Bayrak dağıtımı ile başlayacak. Etkinlik, her gün ayrı bir mahallede olmak üzere 29 Ekim gününe kadar sürecek.
- Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, öğrencilerle birlikte 25 Ekim Pazartesi 10.00’da Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’nda meşale yakma töreni düzenleyecek. Meşale, 29 Ekim gününe kadar yanmaya devam edecek.
- Bayram günü 10.00’da bisikletliler ve klasik otomobilciler Cumhuriyet Konvoyu oluşturacak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği Cumhuriyet Konvoyu, 60. Yıl Göztepe Parkı’ndan start alacak Bağdat Caddesi’nden ilerleyerek Kızıltoprak’ta son bulacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise bu yıl da “Cumhuriyet Yürüyüşü” oluşturuyor. Kadıköy Belediyesi, Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak yürüyüş için hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet sevdalıları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 29 Ekim Cuma akşamı Bağdat Caddesi’nde buluşacak.
Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenecek olan yürüyüş Suadiye Işıklar’da başlayıp, İskele Sokakta son bulacak.