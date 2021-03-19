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İstanbul Küçükçekmece Nüfusu 2020 - 2021 |  Küçükçekmece İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 İstanbul Küçükçekmece nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 İstanbul Küçükçekmece nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre İstanbul Küçükçekmece nüfusunun 789 bin 633 olduğu açıklandı. Haberimizde  İstanbul Küçükçekmece yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

İstanbul Küçükçekmece Nüfusu 2020 - 2021 |  Küçükçekmece İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Küçükçekmece Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Küçükçekmece nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Küçükçekmece Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Küçükçekmece ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde  15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 45 (km²) si Küçükçekmece ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Küçükçekmece nüfusu 789 bin 633 kişidir.

İstanbul Küçükçekmece Nüfusu 2020 - 2021 |  Küçükçekmece İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Küçükçekmece İlçe Nüfusu Kaçtır?

789 bin 633 kişidir.

İstanbul Küçükçekmece Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -4 olarak gerçekleşmiştir.

İstanbul Küçükçekmece Nüfusu 2020 - 2021 |  Küçükçekmece İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Küçükçekmece İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,792887      Enlem :  28,792887

Küçükçekmece İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Küçükçekmece ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Küçükçekmece ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Küçükçekmece ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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