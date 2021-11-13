İstanbul Küçükçekmece'de dehşet! Ümmügülsüm Yarış boşandığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü İstanbul Küçükçemece'de iki çocuk annesi Ümmügülsüm Yarış boşanma aşamasından eşi Sedat K. tarafından başından vurularak öldürüldü. Şüphelinin kaçtığı ve polis ekiplerinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

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Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Merkez Mahallesi Hoşgörü Sokak'ta meydana geldi. İki çocuk annesi 38 yaşındaki Ümmügülsüm Yarış ve 1,5 yıl önce boşandığı eşi Sedat K. sabah saatlerinde eve geldi. SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası eşini yanında bulunan silahla başından vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. EVDE ÖLÜ BULUNDU Silah sesinin duyulduğu eve giren polis ekipleri, Ümmügülsüm Yarış'ı başından vurulmuş halde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Polis ekipleri Yarış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yarış'ı öldürdükten sonra kaçan Sedat K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Tayfun Altuntaş Editör kadın