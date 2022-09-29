İstanbul Küçükmece'de korkunç olay! İstemediği damadını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Geride acılı eş ve 10 günlük bebek kaldı...

İstanbul Küçükmece'de Turhan K., evlenmesine karşı çıktığı kızı Meral K.'nın kocası Volkan Çubukçu'yu kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çubukçu hayatını kaybederken Turhan K., ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere 14 yaşındayken aynı iş yerinde çalışan Volkan Çubukçu ile Meral K., 1 önce evlenmeye karar verse de Meral K.'nın babası Turhan K., ikilinin evlenmesine karşı çıktı. Turhan K. iddiaya göre Çubukçu'yu ölümle tehdit etti. Çift, babanın baskılarına karşın 6 Nisan 2022 tarihinde gizlice evlendi.

İstanbul Küçükmece'de korkunç olay! İstemediği damadını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Geride acılı eş ve 10 günlük bebek kaldı...

GİZLİCE EVLENDİLER

İki ay sonra Meral Çubukçu, babası Turhan K.’ye haber yollayarak evlendiklerini söyledi. Ancak baba Turhan K.'nın ‘hepinizi öldürürüm, mezar yerinizi seçin, gömüleceğiniz yeri belirleyin’ gibi ölüm tehditlerini içeren mesajları atmaya devam ettiği ileri sürüldü. Araya tanıdıkların girmesiyle iki aile barıştı ve 12 Haziran 2022’de iki ailenin de katıldığı bir düğün yapıldı.

İstanbul Küçükmece'de korkunç olay! İstemediği damadını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Geride acılı eş ve 10 günlük bebek kaldı...

SİGARA İÇMESİNİ VE BACAK BACAK ÜZERİNE ATMASINI ŞİKAYET ETTİ

21 Eylül Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesinde ise korkunç olay yaşandı. Kayınpeder Turhan K., eşiyle birlikte kızının evine gitti. Turhan K., burada damadının karşılarında sigara içmesi ve bacak bacak üzerine atmasına kızarak durumu dünürüne şikayet etti.

İstanbul Küçükmece'de korkunç olay! İstemediği damadını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Geride acılı eş ve 10 günlük bebek kaldı...

ARKASI DÖNÜK İKEN KALBİNDEN BIÇAKLADI

Turhan K., da kızına, dünürlerini öldüreceğine dair tehdit mesajları atmaya devam etti. Eşinin telefonuna gelen mesajları gören damat Volkan Çubukçu, kayınbiraderi ile konuşmak için kapı önüne çıktı. Evin önüne araçla gelen Turhan K. ise damadı Volkan Çubukçu’yu arkası dönük olduğu sırada kalbinden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Çubukçu, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Küçükmece'de korkunç olay! İstemediği damadını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Geride acılı eş ve 10 günlük bebek kaldı...

MAHKEMEYE ÇIKARILDI, TUTUKLANDI

Polis ekipleri Turhan K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşananları anlatan Volkan Çubukçu'nun babası Mustafa Çubukçu, “Daha önce 14 yaşındayken aynı iş yerinde çalışmışlar, oğlumun kayınpederi de aynı iş yerinde çalışmış. Bunlar orada tanışıyorlar, benim oğlum bunun kızıyla kendi aralarında anlaşarak evlenmeye karar veriyorlar. Gelinim babasına da söylüyor. Babası da, ‘kızım Volkan ile evlenirsen seni de öldürürüm kocanı da öldürürüm, mezarınızı nerden istiyorsunuz’ diyor. Gelinim tabi ki oğlumu sevdiği için pes etmiyor, oğlumla evliliğe kendi aralarında karar kılıyorlar. Dolayısıyla biz bunlara düğün yaptık. Babası, ‘bana gömeceğim yeri söyleyin, asla olmaz, ben seni bunun için mi okuttum, böyle bir çulsuzla mı evleneceksin, o senin dengin değil, o çocuk şımarık, ben onun hareketlerini, sakalını sevmiyorum’ diyerek gelinime hep yükleniyor. Biz eşimle beraber oğlumun düğününü yaptık, evlerine yerleştirdik. Sonra barışmaları için bir aracı bulduk. Bizi barıştırdı, kayınpederi tekrar bir düğün daha yaptırdı. 6 ay çok mutlu ve huzurlu bir şekilde geçti” ifadelerini kullandı.

İstanbul Küçükmece'de korkunç olay! İstemediği damadını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Geride acılı eş ve 10 günlük bebek kaldı...

"ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ"

Bir yıldır Turhan K.,’nin oğlunu öldürmekle tehdit ettiği için dikkate almadıklarını anlatan baba Çubukçu, “Torunum dünyaya geldikten sonra oğlumun evine giderek sürekli ev düzenine karışıyorlardı. Olaydan iki gün önce buraya da geldiler. İki gün sonra tekrar dünürüm geldi, ben senin oğlundan şikayetçiyim dedi. Nedir şikayetin dünür dedim, ‘karşımda sigara içiyor, bacak bacak üstüne atıp oturuyor, ben bu hareketlerini asla kaldıramıyorum’ dedi. Ne yapacaksın dünür, ‘hepinizi öldürürüm’ dedi. Bir yıldır aynı şeyleri söylediği için bunu çok fazla kale almadım. Saat akşam 23.00 civarıydı, oğlum kayınbiraderi ile konuşmaya çıktı. Baban devamlı öldürmekle tehdit ediyor, bizden ne istiyor. Çocuğumun evden çıkması ile eve geri dönmesi 3 dakika sürmüyor. Baba, ‘babam beni bıçakladı’ dedi. Kalbinden bıçaklamış, artık kaç bıçak vurduysa. Eve geldi, kan kaybından yetişmez diye kendi aracımızla götürdüm. Ama bütün doktorların müdahalesi yetersiz kaldı. Direk kalbine vurmuş” diye konuştu.

İstanbul Küçükmece'de korkunç olay! İstemediği damadını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Geride acılı eş ve 10 günlük bebek kaldı...

"ZATEN EŞİMİ İSTEMİYORDU, SONRA BEBEĞİMİZ OLDU”

Babasının başından beri eşini istemediğini ve öldürmekle tehdit ettiğini anlatan Meral Çubukçu, “Biz önceden beri tanışıyorduk, aynı yerde çalışmıştık. Babam eşimden hoşlanmıyormuş. Sonra biz tekrar karşılaştık, karşılaşınca birbirimizi sevdik. Konuştuktan sonra babamlara söyledim, babam da kesinlikle istemediğini söyledi. Babam, ‘çoban olsa ondan daha iyi’, ‘eğer buradan gidersen arkama bile bakmam’, ‘sil beni kesinlikle istemiyorum’ dedi. En son biz evlenme kararı aldık. Bana tehdit mesajı atmıştı, ‘mezarını nerden istersin, Allah belanı versin’ gibilerinden. Ona cevap vermemiştim, eşim de cevap vermemi istememişti. Hiçbir sorun yoktu, zaten eşimi istemiyordu. Sonra bebeğimiz oldu” dedi.

İstanbul Küçükmece'de korkunç olay! İstemediği damadını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Geride acılı eş ve 10 günlük bebek kaldı...

10 GÜN ÖNCE ÇOCUĞU OLMUŞ

Eşinin babası tarafından bıçaklandığını anlatan 10 günlük anne Meral Çubukçu, “Pazar günü eve geldik, ailemi çağırdım, gelin bebeği görün diye, eşimin de haberi vardı. Sonra normal olarak oturduk, muhabbet ettik hiçbir sıkıntı yoktu. Ertesi gün babam tekrardan bize geldi ve tehditler falan savurdu, kayınpederimle konuştu. ‘Canlı sinek bırakmam evde, şöyle böyle öldürürüm’ sonra bana, ‘bir sıkıntı var mı, varsa söyle hepsini öldürürüm’, varsa söyle dedi. Eşim de mesajları görünce, ‘kimi’ yazdı. Babam tehdit ettikçe, eşim abimi aradı, banan beni tehdit ediyor diye. Kapının önüne çıkmış. Sonrasında bıçaklanıyor, babam bıçaklıyor. Koşarak eve gelmiş, ben salonda bebekle ilgileniyordum. Anne anne diye bağırdığını duydum. Ne oldu deyince baba, ‘babam beni bıçakladı’ dediğini duydum. Görünce ben kendimi kaybetmişim, beni başka odaya koydular” şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUMUN KANI YERDE KALMASIN, BUNU İSTİYORUM"

Acılarının çok büyük olduğunu anlatan anne Satiye Çubukçu, “Acımız çok büyük, anlatacak hiçbir şey yok. bunun tarif edecek yanı yok. Sadece çocuğumun kanı yerde kalmasın, bunu istiyorum. Yanındakilerin yakalanmasını istiyorum, yanında insanlar varmış. Bunların yakalanmasını istiyorum. Kim varmış, o arabanın sahibi kimmiş, görüntülerde arabanın şoförü varmış, kimmiş? Adam beni de tehdit edip duruyordu, ben diyordum sallıyor sallıyor geçiyor. Adam o gece beni öldürecekmiş. Onun amacı benmişim, 4 sefer beni aradı, açmadım. Ama demek ki çocuğuma malum olmuştu” ifadelerini kullandı.

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