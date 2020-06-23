İstanbul LGS Taban puanları 2020 - MEB Lise Taban puanları

İstanbul'da LGS sınavında ter döken binlerce öğrenci 16 Temmuz'da açıklanacak LGS sınav sonuçlarına gözü çevirirken, MEB LGS sınavının soru ve cevaplarını yayımladı. Cevap kağıdını hatırlayan doğrularını yanlışlarını öğrenen öğrenciler LGS hesaplama robotu ile muhtemel puanlarını öğrendi. Peki İstanbul LGS taban puanları 2020 yılında ne zaman belli olacak, il liselerin yüzdelik dilimleri nasıl hesaplanacak ve nitelikli lise yüzdelik dilimleri ne zaman yayınlanacak? bu soruların yanıtı haberimizde.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 perşembe günü https://www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

İstanbul LGS TABAN PUANLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul LGS lise taban puanları her yıl tercih döneminde açıklanıyor. Henüz İstanbul LGS taban puanları açıklanmadı. Öncelikle sınav sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Aşağıdaki link ile 2019 geçmiş dönem puanlarına ulaşabilirsiniz.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

2020 yılında LGS’ye sekizinci sınıf öğrencileri katılacak.

LGS BAŞVURU ŞARTLARI

2019–2020 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2019–2019 Öğretim yılında yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve

25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak

öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

LGS sınavı 2020 yılında 20 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Sınav iki oturum halinde düzenlendi.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Merkezi sınav sonuçları, www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.