İSTANBUL - LİBYA BAŞBAKANI SARRAC İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER YAPTI

LİBYA Başbakanı Fayiz es-Sarrac, Moskova'daki görüşmeleri sonrası İstanbul'a geldi. Öğleden sonra Taksim'de bulunan bir otele gelen Sarrac'ın otelde görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Yaklaşık üç saat boyunca otelde bulunan Sarrac saat 15.30 sıralarında otelden ayrıldı. Toplantının devam ettiği dakikalarda otel ve çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü. Sarrac daha sonra Atatürk Havalimanı'na geçti.

Görüntü Dökümü

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-Otel ve çevresinden görüntüler

-Sarrac'ın aracının otelden ayrılışı

-Atatürk Havalimanına gelişi

-Detay görüntüler

Kaynak: DHA