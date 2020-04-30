İSTANBUL - MALTEPE'DE 15 KATLI PLAZADA YANGIN

Maltepe'de bulunan 15 katlı bir plazanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Zümrütevler Mahallesi bulunan Atatürk Caddesi'nde 15 katlı bir plazada saat 20.45 sıralarında çıktı. İddiaya göre, göre, 15 katlı plazanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Plazada kalan bazı vatandaşlar dumandan etkilenirken dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verilerek müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Görgü tanığı Mehmet Orhan "Çatıda alev gördüm o arada hemen buranın müdürünü aradım. O ara itfaiyeyi aramış olacaklar ki hemen itfaiye geldi. Binada kimseyi görmedim ama sadece arka camlardan birkaç kişi kafasını sarkıtmış yangına bakıyorlardı" dedi.

Görüntü Dökümü

-Cep telefonu görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Binadan çıkartılan vatandaşlar

-Görgü tanığı ile röportaj

-Droene görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA