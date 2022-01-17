BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 17 Ocak 2022 Çatalca, Küçükçekmece, Silivri'de elektrik kesintileri ne kadar sürecek?17 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıÖnday isminin anlamı nedir, Önday ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 17 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulamaOksal isminin anlamı nedir, Oksal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Maruf isminin anlamı nedir, Maruf ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kıyam isminin anlamı nedir, Kıyam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Kaza yaptı, çekici beklerken başka aracın çarpmasıyla öldüGiray isminin anlamı nedir, Giray ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fariz isminin anlamı nedir, Fariz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Kaza yaptı, çekici beklerken başka aracın çarpmasıyla öldü

İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Kaza yaptı, çekici beklerken başka aracın çarpmasıyla öldü

İstanbul Maltepe'de aracı kaza yapan sürücü, çekicinin gelmesini beklediği sırada yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. C.T.'ye çarpan sürücü olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Kaza yaptı, çekici beklerken başka aracın çarpmasıyla öldü

Edinilen bilgilere göre  D-100 Fındıklı mevkisinde C.T. idaresindeki 34 BE 1911 plakalı otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yaptığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Kaza yaptı, çekici beklerken başka aracın çarpmasıyla öldü

ÇARPIP OLAY YERİNDEN KAÇTI 

Sürücü C.T kazanın ardından aracının kaldırılması için çekiciyi beklediği sırada yoldan geçen sürücüsünün adının öğrenilemediği 34 BFT 139 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. C.T. çarpan araç olay yerinden kaçarken vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine  itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede  C.T.'nin hayatını kaybettiği belirledi. 

İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Kaza yaptı, çekici beklerken başka aracın çarpmasıyla öldü

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Kaçan otomobil sürücüsü, D-100 Ataşehir mevkisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza nedeniyle yan yola yönlendirilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Kaza yaptı, çekici beklerken başka aracın çarpmasıyla öldü

İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Kaza yaptı, çekici beklerken başka aracın çarpmasıyla öldü İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Kaza yaptı, çekici beklerken başka aracın çarpmasıyla öldü

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT