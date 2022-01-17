İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Kaza yaptı, çekici beklerken başka aracın çarpmasıyla öldü

Edinilen bilgilere göre D-100 Fındıklı mevkisinde C.T. idaresindeki 34 BE 1911 plakalı otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yaptığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

ÇARPIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücü C.T kazanın ardından aracının kaldırılması için çekiciyi beklediği sırada yoldan geçen sürücüsünün adının öğrenilemediği 34 BFT 139 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. C.T. çarpan araç olay yerinden kaçarken vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede C.T.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Kaçan otomobil sürücüsü, D-100 Ataşehir mevkisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza nedeniyle yan yola yönlendirilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.