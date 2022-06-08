İstanbul Maltepe'de mide bulandıran olay! Duş alan kadını dikizleyen tacizcinin cezasını öfkeli koca kesti! İstanbul Maltepe'de duş alan bir kadını evinin penceresinden gizlice izleyen şüpheli, kadının durumu fark edip kocasına haber vermesinin ardından yakalanarak darp edildi. Öfkeli kocanın şiddetine maruz kalan tacizci," Abi elini ayağını öpeyim, ne olur polise verme abi " diyerek yalvardı.

1 6 Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana geldi. Apartmanın bodrum katındaki dairesinde duş alan kadın, banyonun penceresini zorla açarak kendisini izleyen tacizciyi fark etti.