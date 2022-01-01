İstanbul Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı
İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, direğe çarpıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 34 DR 2517 plakalı otomobil, sürücü Recep T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrol çıkarak aydınlatma direğini çarpıp takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinde kaldırıldı.