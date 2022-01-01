2022 Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110698Yeni yıla Aşk ile giriş yaptı! İrem Helvacıoğlu gurme Yolaç Özcan ile olan aşkını 2022'ye saniyeler kala bir fotoğraf karesiyle duyurdu!İstanbul Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı2022 Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110659Paralel Akım ne demek, TDK'ya göre Paralel Akım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Krank ne demek, TDK'ya göre Krank kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bakan Soylu, 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı! "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl"TV8 canlı yayın O Ses Türkiye yılbaşı özel bölüm izle | O Ses Türkiye yılbaşı 2022 full, tek parça izle2022 İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2027123911 Ocak 2022 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı

İstanbul Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, direğe çarpıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 34 DR 2517 plakalı otomobil, sürücü Recep T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrol çıkarak aydınlatma direğini çarpıp takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine  sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinde kaldırıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT