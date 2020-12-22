İstanbul Maltepe'de özel hastanede korkutan yangın!

İstanbul Maltepe'de Özel Küçükyalı Delta Hospital'ın yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar hemen binadan tahliye edilirken yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Maltepe’de saat 15.30 sıralarında özel bir hastanenin bilgi işlem bölümünde iddiaya göre bir kanepeden yangın çıktı. Kanepede başlayan yangın kısa sürede hastanede yayılarak hastanede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Yangının çıktığı hastanedeki hastalar ve hastane çalışanları dışarı çıkartıldı. Yangında dumandan etkilenen kişilere hastane dışında ile müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.